Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Hıdırellez Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hıdırellez Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Hıdırellez Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hıdırellez Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, Hıdırellez'in birçok kültürde yüzyıllardır kutlandığını ve kültürel miras haline geldiğini belirtti.

        Aksoy, geçmişi Mezopotamya ve Orta Asya'ya kadar uzanan geleneğin, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel emanetlerden biri olduğunu kaydetti.

        Hıdırellez'in Eskişehir'de, Yunus Emre'yi anma etkinlikleriyle kutlandığını bildiren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Hıdırellez'in ülkemizin yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olması dileğiyle, tüm Eskişehirlilerin Hıdırellez Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        Eskişehirli ebe, damadının doğumuna katıldığını dünürüyle tanışınca öğrendi
        Eskişehirli ebe, damadının doğumuna katıldığını dünürüyle tanışınca öğrendi
        Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu düzenlendi
        Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu düzenlendi
        Türkiye'nin tek test merkezinde 'deprem' mesaisi
        Türkiye'nin tek test merkezinde 'deprem' mesaisi
        Eskişehir'de adliye personeli "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi
        Eskişehir'de adliye personeli "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi
        Eskişehir'de sulama sezonu başladı
        Eskişehir'de sulama sezonu başladı
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, vatandaşlarla buluştu
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, vatandaşlarla buluştu