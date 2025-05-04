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        Eskişehirspor, 2 yıl sonra profesyonel lige döndü

        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor'un taraftarı, kentte sevinç gösterilerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:34
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        Eskişehirspor, 2 yıl sonra profesyonel lige döndü
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        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor'un taraftarı, kentte sevinç gösterilerinde bulundu.

        Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.

        Grubu lider tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere döndü.

        - Eskişehirspor taraftarı maçı dev ekrandan izledi

        Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğunu kutladı.

        Marşlar söyleyen taraftar, park çevresinde araç konvoyu oluşturdu. Eskişehir temsilcisinin taraftarı, araçlardan bayrak ve atkılar salladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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