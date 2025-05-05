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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:38
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

        Aksoy, mesajında, Eskişehir'in bağrından çıkarak insanlığın sesi olan Yunus Emre'yi vefatının 704. yılında "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" vesilesiyle saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

        Emre'nin Türkçede aşık, tutkun, arkadaş ve kardeş gibi anlamlarının bulunduğunu, Yunus'un ise Türkçe'nin aşığı, arkadaşı ve yoldaşı olduğunu kaydeden Aksoy, "Yunus'un yaşam öyküsü Türkçe'nin öyküsü olmuştur. İkisinin de filizlenip geliştiği yer Anadolu'dur. Halk ozanı Yunus, Türkçe tavrıyla Anadolu'nun edebi fethini gerçekleştirmiştir. Anadolu'nun karanlık çağında diken içinde açan güllerin en ihtişamlı; fakat bir o kadar da sade olanı Yunus'tur. Bu sade dervişin hayatı tam bir 'masal güzelliği' taşır. Anadolu mutasavvıfı, Türkçe şiirin öncüsü ve halk şairi Yunus Emre'nin Allah ve insan sevgisini, dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı öğütleyen İslam tasavvufundan kaynaklanan ve lirizmle beslediği şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

        Yunus'un duygu ve düşünce dünyasının merkezindeki "aşk" kavramının hem yaratana hem de yaratılana doğru akıp giden coşkun bir ırmak gibi olduğunu ifade eden Aksoy, mesajını şöyle tamamladı:

        "Onun şiiri için söylenebilecek ilk söz, coşkulu söyleyişlerle kurulmuş lirik şiirler oluşudur. Lirizm gücüyle sırlarını aleme açmış, bunlar alemlere destan olmuştur. Bu şiirleri halk benimsemiş, sevmiş, kendi ruhunun bir yansıması olarak görmüş, asırlar boyunca dilinden düşürmemiştir. Yunus Emre'nin ortaya koyduğu fikirler günümüz insanının içine düştüğü buhranlara ışık tutmakta, bugün dahi canlılığını ve tazeliğini korumaktadır. Allah ve tüm yaratılmışı içine alan sonsuz sevgisinden kaynaklanan fikirleri, dünya üzerinde insanlık var oldukça değerini koruyacaktır. Günümüze uzanan bir sevgi bağı ile bütün insanlığa birlik, kardeşlik çağrısı yapan Yunus Emre'nin sevgiye davetine daha çok ihtiyacımız var. Savaşların, gözyaşının acımasızca devam ettiği günümüzde onun sesi; insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertmekte, yüreğimize su serpmektedir. Sevgi şehri Eskişehir'imizde Yunus Emre'yi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor, sevgilerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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