Eskişehir Valisi Aksoy'dan trafik personeline başarı belgesi

Görevlerini fedakarca yerine getiren tüm personele teşekkür eden Aksoy, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi.

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