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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan trafik personeline başarı belgesi

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:57
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan trafik personeline başarı belgesi
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi.

        Valilikte düzenlenen törende konuşan Aksoy, trafik güvenliğinin toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Görevlerini fedakarca yerine getiren tüm personele teşekkür eden Aksoy, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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