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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u tebrik etti

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor'u tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:49
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u tebrik etti
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor'u tebrik etti.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirspor'un şampiyonluğunda emeği geçen futbolculardan teknik heyete, kulüp yönetiminden tüm çalışanlarına, Vali Hüseyin Aksoy'a, tüm milletvekillerine, belediye başkanları ile Gençlik ve Spor İl Müdürüne teşekkür etti.

        En büyük teşekkürü taraftara eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "BAL'da 2 defa katılım rekoru kıran, kar demeden kış demeden takımının arkasında duran Eskişehirspor taraftarı olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyor, her bir kardeşimi kutluyorum. Şimdi önümüzde Süper Lig'e kadar uzun ve dikenli bir yol var. Çok zor ve meşakkatli olacak ancak şehir olarak güç birliğine devam edip, taraftar desteğini kaybetmeksek sonuç alabileceğimiz bir yoldayız. Ben canı gönülden inanıyorum ki bu şehir ve kulüp kültürümüz bunu başaracak güçtedir. Sonuçta tüm Türkiye çok iyi bilir ki yeni gelmedik geri geldik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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