Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir ve Çanakkale'de yeni çiftler nikah tarihi için "05.05.2025"i tercih etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir ve Çanakkale'de yeni çiftler nikah tarihi için "05.05.2025"i tercih etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESKİŞEHİR/ÇANAKKALE-Eskişehir ve Çanakkale'de nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, "05.05.2025"te evliliğe adım attı.

        Eskişehir'de, uzun yıllardır arkadaşlık yapan Elif ve Özgür Bayrak çifti, "05.05.2025"te evliliğe adım attı.

        Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende 27 ve 25 yaşlarındaki çift, şahitler ve davetliler huzurunda hayat arkadaşlığına "evet" dedi.

        Elif Bayrak, AA muhabirine, bu tarihi hem kendisinin doğum günü olması hem de akılda kalıcılığı sebebiyle tercih ettiklerini ifade ederek, "Nikah günümüzü bugüne almak için çok uğraştık çünkü yoğunluk vardı. İmkansız gibi bir şeydi ama sonunda başardık." dedi.

        Özgür Bayrak da dünyaevine girmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu özel günde yanında olanlara teşekkür etti.

        Odunpazarı Belediyesi Evlendirme Memuru Osman Eyvaz ise akılda kalıcı tarihlerde daha yoğun mesai harcadıklarını anlattı.

        Neredeyse gün boyu cübbesini üzerinden çıkarmadığını belirten Eyvaz, "Çok mutluyuz çünkü yaptığımız iş gerçekten güzel bir iş. Herkesin yapmak istediği mesleklerden biri. 'Sabahtan beri hiç oturmadım' desem yeri var ama hiç yorulmadım." değerlendirmesini yaptı.

        - Çanakkale'de bu özel günde evlenen 10'uncu çift oldular

        Çanakkale'de aylar öncesinden başvuru yapan çiftler nedeniyle belediyenin evlendirme dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı.

        Dilara Gündoğdu (25) ve Kerem Can Kenar (27), Çanakkale Belediyesi Salonu'nda nikahı kıyılan 10'uncu çift oldu.

        Gelin Dilara Gündoğdu, düğünlerinin temmuzda olacağını, nikah gününü "05.05.2025" tarihi hoşlarına gittiği için bu günü özellikle seçtiklerini söyledi.

        Nikah dolayısıyla heyecanlı hissettiğini, nikah salonuna gelince bu heyecanının daha da arttığını dile getiren Gündoğdu, "Tarih hoşumuza gitti, unutulmaz bir tarih. Unutmayız inşallah." dedi.

        Damat Kerem Can Kenar ise bu tarihin hoşlarına gittiğini, mayısın doğum gününün de olduğu ay olması nedeniyle evlilik için bu tarihi tercih ettiklerini anlattı.

        Eşi ile aylar öncesinden bugün dünyaevine girmeye karar verdiklerini belirten Kenar, "Bugün yoğunluk olacağını düşünmüştük hatta ocak ayında tarihimizi belirledik. Saat 17.00 olsun diyerek, seriyi bozmadık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Adım adım izlemiş
        Adım adım izlemiş
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u tebrik etti
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u tebrik etti
        Eskişehir'de yurt dışından getirilen otomobilleri yasa dışı şekilde piyasay...
        Eskişehir'de yurt dışından getirilen otomobilleri yasa dışı şekilde piyasay...
        Eskişehir Valiliğinden Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na özel video
        Eskişehir Valiliğinden Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na özel video
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan trafik personeline başarı belgesi
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan trafik personeline başarı belgesi
        Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy Eskişehir'de konferansta konuştu:
        Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy Eskişehir'de konferansta konuştu:
        PORTRE - Anadolu'nun manevi mimarı: Yunus Emre
        PORTRE - Anadolu'nun manevi mimarı: Yunus Emre