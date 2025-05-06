Eskişehir Şehir Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen tatbikata hastanenin sivil savunma ve UMKE birimleri, Eskişehir 1. Ana Jet Üstü Komutanlığı 201. Arama Kurtarma Filosu ve Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla tatbikat yaptı.

Eskişehir Şehir Hastane tarafından Hastane Acil Durum Afet Planı kapsamında masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştirildi.

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