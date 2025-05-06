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        Eskişehir Şehir Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi

        Eskişehir Şehir Hastane tarafından Hastane Acil Durum Afet Planı kapsamında masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:52
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        Eskişehir Şehir Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi
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        Eskişehir Şehir Hastane tarafından Hastane Acil Durum Afet Planı kapsamında masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştirildi.

        Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen tatbikata hastanenin sivil savunma ve UMKE birimleri, Eskişehir 1. Ana Jet Üstü Komutanlığı 201. Arama Kurtarma Filosu ve Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla tatbikat yaptı.

        Birimler tatbikatı başarıyla tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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