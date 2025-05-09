İnegöl'den kısa kısa

Söyleşinin ardından, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile yürütülen ve MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nde yer alan 7 öğretmenin danaışmanlığında uygulanan "Okullarda Orman Projesi", orman ekosistemi temelli Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları ile 8 farklı ülkenin katılımıyla yürütülen "The World is Our Lab: Real Life Learning" eTwinning Projesi kapsamında görev alan orman timlerine katılım belgeleri verildi.

Ekipler, kurallara uymanın hem sürücüler hem de yayalar açısından taşıdığı hayati önemi anlatarak farkındalık oluşturdu.

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