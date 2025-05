İnegöl'den kısa kısa

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan stantta trafik ekipleri, sürücülere trafik güvenliği konusunda broşür dağıttı.

Ekipler, kurallara uymanın hem sürücüler hem de yayalar açısından taşıdığı hayati önemi anlatarak farkındalık oluşturdu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin rehberliğinde katılan İshakpaşa İlkokulu öğrencileri de taşıdıkları pankartlarla trafik kurallarına dikkati çekti.

Öğrenciler, görevli polislerle birlikte sürücülere bilgilendirme yaparak çalışmalara destek verdi.

- TÜBİTAK Bilim Söyleşisi yapıldı

MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi "çevre" temalı TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirdi.

Kent Müzesi Salonu'ndaki etkinlikte konuşmacı olarak Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Esin Erdoğan Yüksel yer aldı.

Söyleşinin ardından, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile yürütülen ve MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nde yer alan 7 öğretmenin danaışmanlığında uygulanan "Okullarda Orman Projesi", orman ekosistemi temelli Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları ile 8 farklı ülkenin katılımıyla yürütülen "The World is Our Lab: Real Life Learning" eTwinning Projesi kapsamında görev alan orman timlerine katılım belgeleri verildi.

Etkinlik, katılımcıların Orman Andını söylemesiyle sona erdi.