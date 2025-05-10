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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Anneler Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:44
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Anneler Günü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında anneliğin bir ömür karşılıksız sevgiyle çarpan yürek, eşsiz fedakarlık, emsalsiz merhamet, sınırsız hoşgörü ve değeri ölçülemez bir emek olduğunu belirtti.

        Vali Aksoy, yeryüzündeki en yüce görevi her türlü zorluğa rağmen ve karşılık beklemeden yerine getiren annelerin, geleceğin emanet edildiği çocukları hayata hazırlayıp kültür değerlerinin de kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

        Kadınların anne olarak yeri doldurulamaz değere sahip olduğunu bildiren Aksoy, şunları ifade etti:

        "Annelik hakkı sadece dokunulamaz değil, aynı zamanda insanlığın bildiği en eski haktır. Anneleri böyle baş tacı yapan bir kültürün mensupları olarak, geleceğin anneleri olan kadın ve kız çocuklarımıza da nice evlatlar yetiştirip topluma kazandıran yaşlılarımıza da aynı özeni göstermeliyiz. Anneler Günü, annelerimizin değerini hatırlamak ve onların gönlünü almak için bir vesiledir. Annelerimizin hayır dualarını ülkemizden, milletimizden eksik etmemesi dileğiyle, tüm annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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