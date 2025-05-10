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        Eskişehir'de Türk Kızılayı'ndan çocukları hastanede tedavi gören annelere ziyaret

        Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ve annelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:50
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        Eskişehir'de Türk Kızılayı'ndan çocukları hastanede tedavi gören annelere ziyaret
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        Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ve annelerini ziyaret etti.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklar ve annelerine yapılan ziyarette, Temizsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından anne ve çocuklara hediyeler verildiği belirtildi.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'nun da Kızılay heyetinin ziyaretine eşlik ettiği bildirildi.

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