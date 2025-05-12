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        AK Parti'li Kaya'dan CHP'li Dalgıç'a eleştiri

        Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, CHP Tepebaşı Meclis Üyesi Atilay Dalgıç'a eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:14
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        AK Parti'li Kaya'dan CHP'li Dalgıç'a eleştiri
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        Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, CHP Tepebaşı Meclis Üyesi Atilay Dalgıç'a eleştiride bulundu.

        Kaya, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Dalgıç'ın Kayseri'deki AK Parti'li Kocasinan Belediyesine yapılan bağışlardan bahsettiğini söyledi.

        "Başkanlarından habersiz konuşuyorlar anladığım kadarıyla. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın, yurt dışından aldığı hibe kredileri, bağışları kendisi de televizyonda söylüyor. Bunlardan haberi yok. Nereye gittiğinin farkında değil." diyen Kaya, şöyle devam etti:

        "Kocasinan Belediyesi ile karşılaştırıyorsunuz ama ben söyleyeyim, Kocasinan Belediyesi, sadece kendi öz kaynaklarıyla 43 sosyal tesis yapmışlar. Mayıs ayının meclis toplantısında, en son yaptığı sosyal tesisi gezdirdiklerinden ötürü, 2 farklı partinin meclis üyeleri, bunlardan birinin CHP olmasını da dile getireyim, Kocasinan Belediye Başkanı'na teşekkür ediyor."

        "Ne kadar erdemli bir meclis üyeleri varmış. Çok teşekkür ediyorum onlara." ifadelerine yer veren Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "En azından biz de diyoruz ki, 'Eğer hizmet görmek istiyorsanız ve belediyeciliği bilmiyorsanız Sayın Dalgıç, biz sizi AK Parti'li belediyeleri gezdirmeye her zaman varız.' Ben kendi cebimden karşılayacağım otobüs parasını. Ben sizi gezdireyim AK Parti'li belediyeleri, nerelere ne kadar hizmet yapılmış."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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