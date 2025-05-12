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        Eskişehir'de temizlik yapan belediye ekiplerince 2 tabanca bulundu

        Eskişehir'de, temizlik yapan belediye görevlilerince farklı noktalarda bulunan 2 tabanca, polis tarafından muhafaza altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:46
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        Eskişehir'de temizlik yapan belediye ekiplerince 2 tabanca bulundu
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        Eskişehir'de, temizlik yapan belediye görevlilerince farklı noktalarda bulunan 2 tabanca, polis tarafından muhafaza altına alındı.

        Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki tramvay durağının çevresinde çalışan temizlik görevlisi, yeşil alandaki çalıların arasında bir tabanca olduğunu fark etti.

        Belediye personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından muhafaza altına alınan tabanca, emniyete götürüldü.

        - İkinci tabanca Porsuk Çayı'ndan çıkarıldı

        Porsuk Çayı'nda yüzey temizliği yapan belediye ekipleri, sudaki bir poşeti çıkardı. Poşeti inceleyen görevliler içinde bir tabanca olduğunu gördü.

        Durumun bildirilmesi bölgeye gelen polis ekipleri tabancayı inceledi.

        Poşetin içinde beze sarılmış vaziyetteki tabancanın yanında 2 şarjör ve mermi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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