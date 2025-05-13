Eskişehir'de Ufuk'un Nebi Özel Eğitim Anaokulu hizmete açıldı

Eskişehir'de hayırsever vatandaşın desteğiyle yaptırılan Ufuk'un Nebi Özel Eğitim Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açılış programındaki konuşmalarına yer verilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, okul öncesi eğitimin Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli alanlarından biri olduğunu ve Eskişehir'in de bu alanda öncü iller arasında yer aldığını bildirdi.

İl genelinde 47 anaokulunda 5 bin 489 öğrencinin 376 öğretmen eşliğinde eğitim gördüğünü belirten Aksoy, "Bunun yanı sıra 5 özel eğitim anaokulunda ise 167 öğrenci ve 70 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Açılışını yaptığımız bu yeni kurumla özel gereksinimli çocuklarımızın erken yaşta eğitime erişimi daha da güçlenecek." dedi.

Aksoy, devam eden yatırımlara da değinerek, "İlimizde 8 yeni anaokulunun inşaatı sürüyor. Bunlardan 2'si özel eğitim anaokulu olarak planlandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla Eskişehir'de özel eğitim alanında daha kapsamlı bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.