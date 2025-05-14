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        Eskişehir'de yaşlılar ATM'den yapılan işlemleri sanal gerçeklikle öğreniyor

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) hayata geçirilen "Yaşlı Bireylerde Sanal Gerçeklik Deneyimleme Tasarım Modeli" (SAGEMOD) projesiyle, yaşlı bireylerin otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanımına yönelik bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:24
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        Eskişehir'de yaşlılar ATM'den yapılan işlemleri sanal gerçeklikle öğreniyor
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) hayata geçirilen "Yaşlı Bireylerde Sanal Gerçeklik Deneyimleme Tasarım Modeli" (SAGEMOD) projesiyle, yaşlı bireylerin otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanımına yönelik bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Özkan'ın yürütücülüğünde ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selma Metintaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Ebru Turan Kızıldoğan ile Dr. Özgür Tuğ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İnci Sarıçiçek, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nden Prof. Dr. Pınar Girmen ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü'nden Prof. Dr. Esra Akın işbirliğiyle yaşlı bireylerin ATM kullanımına ilişkin sanal gerçeklik uygulaması geliştirildi.

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen proje kapsamında yaşlılar, gerçek bir ATM ekranı karşısındaymış gibi kart takma, şifre girme, para çekme ve bakiye sorgulama işlemlerini sanal ortamda deneyimliyor.

        Kullanıcı odaklı tasarlanan sanal gerçeklik uygulaması, yaşlı kullanıcıların ATM'de karşılaştığı stres, hata yapma korkusu veya teknolojiye karşı duyduğu kaygı ile finansal işlemlerdeki bağımlılığının azaltılmasını ve dijital topluma katılımı teşvik etmeyi hedefliyor.

        Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen bu uygulamanın farklı bölgelerde yaygınlaştırılması ve yerel yönetimlerin yaşlı destek hizmetlerine entegre edilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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