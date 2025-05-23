22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali başladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olma özelliğini taşıyan "Eskişehir Uluslararası Film Festivali" başladı.

Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in kültür ve sanat bakımından Türkiye'nin öncü kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu alanda birçok kültür ve sanat faaliyetinin Eskişehir'de icra edildiğini kaydeden Aksoy, "Bunun bu noktaya gelmesinde üniversitelerimizin önemli bir katkısı var. Üniversitelerimizin içinde de en köklüsü ve en eskisi olan Anadolu Üniversitemizin önemli bir katkısı var. 22 yıldır uluslararası seviyede festival düzenlemek kolay değil. Kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise sinemanın evrensel bir sanat, evrensel bir anlatım dalı ve dili olduğunu kaydetti.

Bu evrenselliğin, insanların bütün duygularını ve düşüncelerini bir araya getiren önemli bir dal olduğunu belirten Adıgüzel, "Eskişehir Uluslararası Film Festivali, diğer festivallerden biraz daha farklı ve özel bir festival. 22'ncisi olmakla zaten en eski üniversite festivali olması özelliğini gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye'nin tek uzun metrajlı film festivali olması özelliğini gösteriyor. Ayrıca bu festivalde filmlerin ve yönetmenlerin yarışması değil, jürimizin 66 uzun ve kısa metraj filmlerden oluşan seçkiyi sizlerle buluşturmanın bir mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Festivalde hayatın içinden ve yaşayanların gözünden bir film olacağını değinen Adıgüzel, şöyle devam etti: "Bunlardan bir tanesi, 'Sıfır Noktasından' filmi. 22 tane kısa filmden oluşuyor. '22 kısa film' demek aslında 22 insanın Gazze'de yaşadığı dramı gözler önüne seren kendi kameralarından, belki de cep telefonlarından çektikleri o dramı, birleştiren bir yönetmenin 22 kısa filmi birleştirilmesinden oluşan 'Sıfır Noktasından' filmi. Hayatı tam olarak anlatan bir film. Hatta buna film demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bu bir kurgu değil bu bir gerçek. Sinema, gerçeği temsil etme gayretinde olan bir sanatken bu film, temsilden öte gerçeğin kendisi olarak karşımıza çıkıyor."