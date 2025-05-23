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        22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali başladı

        Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olma özelliğini taşıyan "Eskişehir Uluslararası Film Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:19
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        22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali başladı
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        Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olma özelliğini taşıyan "Eskişehir Uluslararası Film Festivali" başladı.

        Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in kültür ve sanat bakımından Türkiye'nin öncü kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Bu alanda birçok kültür ve sanat faaliyetinin Eskişehir'de icra edildiğini kaydeden Aksoy, "Bunun bu noktaya gelmesinde üniversitelerimizin önemli bir katkısı var. Üniversitelerimizin içinde de en köklüsü ve en eskisi olan Anadolu Üniversitemizin önemli bir katkısı var. 22 yıldır uluslararası seviyede festival düzenlemek kolay değil. Kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise sinemanın evrensel bir sanat, evrensel bir anlatım dalı ve dili olduğunu kaydetti.

        Bu evrenselliğin, insanların bütün duygularını ve düşüncelerini bir araya getiren önemli bir dal olduğunu belirten Adıgüzel, "Eskişehir Uluslararası Film Festivali, diğer festivallerden biraz daha farklı ve özel bir festival. 22'ncisi olmakla zaten en eski üniversite festivali olması özelliğini gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye'nin tek uzun metrajlı film festivali olması özelliğini gösteriyor. Ayrıca bu festivalde filmlerin ve yönetmenlerin yarışması değil, jürimizin 66 uzun ve kısa metraj filmlerden oluşan seçkiyi sizlerle buluşturmanın bir mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Festivalde hayatın içinden ve yaşayanların gözünden bir film olacağını değinen Adıgüzel, şöyle devam etti:

        "Bunlardan bir tanesi, 'Sıfır Noktasından' filmi. 22 tane kısa filmden oluşuyor. '22 kısa film' demek aslında 22 insanın Gazze'de yaşadığı dramı gözler önüne seren kendi kameralarından, belki de cep telefonlarından çektikleri o dramı, birleştiren bir yönetmenin 22 kısa filmi birleştirilmesinden oluşan 'Sıfır Noktasından' filmi. Hayatı tam olarak anlatan bir film. Hatta buna film demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bu bir kurgu değil bu bir gerçek. Sinema, gerçeği temsil etme gayretinde olan bir sanatken bu film, temsilden öte gerçeğin kendisi olarak karşımıza çıkıyor."

        Festivalde ayrıca "Gidecek Yer Yok" belgeseline yer vereceklerini vurgulayan Adıgüzel, şöyle konuştu:

        "Bu da 2024 yapımı bir belgesel. Cannes'da 'En İyi Belgesel Ödülü" almasına rağmen dünyadaki sinema salonlarında kendisine yer bulamıyor. İsrail-Filistin ortak yapımı bir belgesel ancak Batı Şeria'daki bir yerleşim biriminin 5 yıl boyunca nasıl adım adım haritadan silindiğini anlatıyor. Bu da hayatın tam merkezinden bize ışık tutan bir belgesel olmasına rağmen, maalesef kendisine yer bulamıyor. Biz kimsenin görmesini istemediği bu belgeseli 31 Mayıs'a kadar salonlarımızda, Eskişehir'de de bütün sinemaseverlerle buluşturmuş olacağız."

        Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter de festivalde yerelden evrensele uzanan 17 ülkeden toplam 66 filmin 9 gün boyunca sinemaseverlerle beraber olacağını bildirdi.

        Konuşmaların ardından festivale katkı sunan sponsorlara, Vali Hüseyin Aksoy tarafından plaket takdim edildi.

        Festival, 31 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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