AK Parti'li Dönmez, Eskişehir'de partisinin toplantısına katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde partisinin İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez, toplantıda güncel siyasi gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji politikasını değerlendirdi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Milletvekili Dönmez, terör örgütü PKK'nın kendini feshederek silah bırakma sürecine girmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

Bu zaferin milletin duasıyla, devletin kararlığıyla kazanılmış bir mücadele olduğunu vurgulayan Dönmez, "Terörsüz Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin uluslararası alanda aktif barış diplomasisi yürüttüğünü belirtti.

İstanbul'un artık "Yeni Cenevre" olarak anıldığını aktaran Dönmez, "Rusya-Ukrayna savaşında somut barış adımları Türkiye’nin ev sahipliğinde atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Türkiye artık sadece bölgesel değil küresel ölçekte de barışın mimarıdır." değerlendirmesini yaptı.