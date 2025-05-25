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        AK Parti'li Dönmez, Eskişehir'de partisinin toplantısına katıldı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde partisinin İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:11
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        AK Parti'li Dönmez, Eskişehir'de partisinin toplantısına katıldı
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde partisinin İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez, toplantıda güncel siyasi gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji politikasını değerlendirdi.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Milletvekili Dönmez, terör örgütü PKK'nın kendini feshederek silah bırakma sürecine girmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

        Bu zaferin milletin duasıyla, devletin kararlığıyla kazanılmış bir mücadele olduğunu vurgulayan Dönmez, "Terörsüz Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

        Dönmez, Türkiye'nin uluslararası alanda aktif barış diplomasisi yürüttüğünü belirtti.

        İstanbul'un artık "Yeni Cenevre" olarak anıldığını aktaran Dönmez, "Rusya-Ukrayna savaşında somut barış adımları Türkiye’nin ev sahipliğinde atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Türkiye artık sadece bölgesel değil küresel ölçekte de barışın mimarıdır." değerlendirmesini yaptı.

        Milletvekili Dönmez, Karadeniz gazının devreye alındığını, doğal gaz ihtiyacının yüzde 65'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini bildirdi.

        Enerjinin bağımsızlıktaki rolünün altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

        "Türkiye, bugün hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de hem de Somali’de sismik aramalar yapan, güçlü bir enerji devletidir. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Terörün bittiği, barışın büyüdüğü, kalkınmanın her yere yayıldığı bir Türkiye’yi birlikte kuracağız. Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte Türkiye’yiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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