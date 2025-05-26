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        Eskişehir'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:47
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        Eskişehir'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde sürücüsünün ismi ile plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden motokurye Y.A. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

        Kazada çarpmasının etkisiyle savrulan motokurye Y.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Öte yandan kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, caddede ilerleyen otomobilin önündeki motosiklete çarpması, motokuryenin savrulması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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