Eskişehir'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasında

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde sürücüsünün ismi ile plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden motokurye Y.A. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

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