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        Eskişehir'de 300 ton atık geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırıldı

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) uygulanan "endüstriyel simbiyoz projeleri" ile 300 ton atığın geri dönüştürülüp 120 bin avro kazanç sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:11
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        Eskişehir'de 300 ton atık geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırıldı
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        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) uygulanan "endüstriyel simbiyoz projeleri" ile 300 ton atığın geri dönüştürülüp 120 bin avro kazanç sağlandığı bildirildi.

        EOSB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli kurumlarla gerçekleştirilen işbirlikleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu bölgede 30 civarında potansiyel simbiyoz tespit edildi.

        Yapılan eşleştirme ve doğrulama faaliyetleriyle, EOSB'deki 10 firma arasında atık ve yan ürünlerin yeniden kullanımı konusunda uygulamalar hayata geçirildi.

        Bu kapsamda 300 ton "cam kırığı", "mermer çamuru ve kırığı", "silis kumu ve dökümhane cürufu", "gıda atığı", "peynir altı suyu ile arıtma çamuru" geri dönüştürülüp "seramik ve yapı kimyasalları", "yapı malzemeleri ve yol yapımı", "hayvan yemi imalatı" ile "peynir altı suyu tozu, alternatif ham madde ve ek yakıt üretimi" alanlarında değerlendirildi.

        Yaklaşık 250 ton karbondioksite eş değer emisyonun önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarla firmaların atık yönetimi maliyetlerinde yüzde 20 tasarruf elde edilip 120 bin euro kazanç sağlandı.

        Açıklamada konu hakkındaki görüşlerine yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayi bölgeleri olarak atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda üzerlerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

        Bu sorumlulukla hareket ederek üretimin çevreye uyumlu hale gelmesini amaçladıklarını aktaran Küpeli, şunları kaydetti:

        "Endüstriyel simbiyoz projeleriyle sanayi kuruluşları arasındaki sinerjiyi artırıyor, bir firmanın atığını başka bir firmanın ham maddesi haline getiriyoruz. Bu sayede hem israfı önlüyor hem de firmalarımızın rekabet gücünü yükseltiyoruz. Özellikle karbon salınımının azaltılması, atık yönetim maliyetlerinin düşürülmesi ve döngüsel ekonomi anlayışının sanayi kültürüne entegre edilmesi açısından önemli başarılar yakaladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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