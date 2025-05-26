Eskişehir'de 300 ton atık geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) uygulanan "endüstriyel simbiyoz projeleri" ile 300 ton atığın geri dönüştürülüp 120 bin avro kazanç sağlandığı bildirildi.

EOSB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli kurumlarla gerçekleştirilen işbirlikleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu bölgede 30 civarında potansiyel simbiyoz tespit edildi.

Yapılan eşleştirme ve doğrulama faaliyetleriyle, EOSB'deki 10 firma arasında atık ve yan ürünlerin yeniden kullanımı konusunda uygulamalar hayata geçirildi.

Bu kapsamda 300 ton "cam kırığı", "mermer çamuru ve kırığı", "silis kumu ve dökümhane cürufu", "gıda atığı", "peynir altı suyu ile arıtma çamuru" geri dönüştürülüp "seramik ve yapı kimyasalları", "yapı malzemeleri ve yol yapımı", "hayvan yemi imalatı" ile "peynir altı suyu tozu, alternatif ham madde ve ek yakıt üretimi" alanlarında değerlendirildi.

Yaklaşık 250 ton karbondioksite eş değer emisyonun önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarla firmaların atık yönetimi maliyetlerinde yüzde 20 tasarruf elde edilip 120 bin euro kazanç sağlandı.