Doktor tavsiyesiyle başladığı cam sanatını 5 bin çocukla buluşturdu

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de mali müşavirlik yaparken geçirdiği beyin kanamasının ardından cam sanatına yönelerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen 53 yaşındaki Yasemin Dikmen, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kurduğu atölyede çocuklara geleneksel cam sanatını tanıtıp bu mirası gelecek nesillere aktarıyor.

Sağlık sorunu nedeniyle 24 yıllık mali müşavirlik mesleğine son veren Dikmen, doktorunun tavsiyesiyle boş zamanlarını değerlendirmek için yeni hobiler edinmeye başladı.

Cam sanatına ilgi duyan Dikmen, 2016 yılında bu alana yöneldi. Ateşte şekillenen camın yaratıcı süreci onu derinden etkiledi.

Çeşitli atölyelere katılarak teknik bilgi edinen Dikmen, kısa sürede bu alanda uzmanlaştı. Cam sanatıyla ilgili birikimini artırırken, geleneksel cam sanatını koruyup yaşatma amacıyla eğitim vermeye karar veren Dikmen, 2017 yılında Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde açtığı atölyesinde çocuklara yönelik kurslar düzenlemeye başladı.

Atölyesinde 6 yaş ve üzeri çocuklara cam sanatının temel tekniklerini öğreten Dikmen, hem bölgedeki kültürel mirasın canlı tutulmasına katkı sağlıyor hem de genç nesillere sanatı sevdirerek geleceğe aktarıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin çocuğa cam sanatını öğreten Yasemin Dikmen, AA muhabirine, özel gereksinimli çocuklara da dersler verdiğini ve çocukların kendisine gençlik ile enerji aşıladığını söyledi.

Oğluna 8 yaşından itibaren cam sanatını öğretmeye başladığını belirten Dikmen, "Oğlum şu an 16 yaşında, Türkiye'nin en genç cam sanatçısı. Ona bu güzel sanatı öğretirken neden diğer çocuklara da öğretmeyeyim diye düşündüm. Şimdi tüm çocuklara camın güzelliğini yaşamalarını, görmelerini sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Dikmen, çocuklara yönelik etkinliklere gönüllü olarak katıldığını belirtti.

Çocukların ateşi gördüklerinde camın büyüsüne kapıldığını dile getiren Dikmen, "O kadar güzel öğrencilerim var ki cama şimdiden gönül verdiler, ileride bizim peşimizden gelecek çok hevesli öğrencilerim var. Bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.