Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantısı düzenlendi

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında, Yeşilay Eskişehir Şubesi ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.

Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden yapılan açıklamada, toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkililerinin yaptığı sunumlarda, bağımlılıkların önlenmesi, tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldığı kaydedildi.

Katılımcıların, bağımlılıkla mücadelede sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yapılacak ortak çalışmaların değerlendirdiği ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah başkanlığında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mehmet Öztaylan, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu, Eskişehir 1 Nolu Açık Cezaevi Müdürü Mehmet Veysi Cengiz, L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Çağatay Kaya, H Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Ramiz Atuğ, 2 Nolu Açık Cezaevi Müdürü Fikret Yüksek ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.