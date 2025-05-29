Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantısı düzenlendi

        Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında, Yeşilay Eskişehir Şubesi ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında, Yeşilay Eskişehir Şubesi ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.

        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden yapılan açıklamada, toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkililerinin yaptığı sunumlarda, bağımlılıkların önlenmesi, tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldığı kaydedildi.

        Katılımcıların, bağımlılıkla mücadelede sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yapılacak ortak çalışmaların değerlendirdiği ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah başkanlığında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mehmet Öztaylan, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu, Eskişehir 1 Nolu Açık Cezaevi Müdürü Mehmet Veysi Cengiz, L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Çağatay Kaya, H Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Ramiz Atuğ, 2 Nolu Açık Cezaevi Müdürü Fikret Yüksek ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak, ödüllü performansıyla özel bireylere u...
        Down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak, ödüllü performansıyla özel bireylere u...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Latin müzik grubu Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: "Türkiye b...
        Latin müzik grubu Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: "Türkiye b...
        Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda bölgesel etapta bi...
        Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda bölgesel etapta bi...
        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de ko...
        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de ko...
        Doktor tavsiyesiyle başladığı cam sanatını 5 bin çocukla buluşturdu
        Doktor tavsiyesiyle başladığı cam sanatını 5 bin çocukla buluşturdu