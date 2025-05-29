Eskişehir'de hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Başhekimlikten yapılan açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören hastaların ziyaret edildiği belirtildi.
Yunus Emre Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, geçmiş olsun dileklerinde bulunularak çocuklara hediye takdim edildiği bildirildi.
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