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        Eskişehir'de cansız bedeni bulunan profesörün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

        Eskişehir'de geçen yıl evinden ayrıldıktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:03
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        Eskişehir'de cansız bedeni bulunan profesörün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
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        Eskişehir'de geçen yıl evinden ayrıldıktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İran uyruklu tutuklu sanıklar Hojjat S. (35) ve Majid S. (38) ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuklu sanık Majid S, Karasu ile 5 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

        Yaklaşık 6 yıl önce de Hojjat S. ile tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını kaydeden Majid S, şöyle konuştu:

        "Olay günü arabada oturduk. Ben şoför mahallindeydim. Bagaj kısmında Hojjat, toplu para gördüğünü söyledi. Hojjat, planı kurdu ve bana anlattı. Paraya ihtiyacım olduğu için uyum sağladım. O gün gidip eldiven aldık. Hoca gelip bizi aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir restorana gittik ve Eskişehir'e döndük. Tenha bir yerde aracın arkasında konuştular. Hojjat, bıçağı çıkardı. Hocanın hem ağzını hem de burnunu kapattı. Bıçağı boğazına dayadı. Hoca karşılık vermedi. Bagajda para yoktu. Daha sonra kolları ile boğmaya başladı ve daha sonra da suyun kenarına taşıdık. Hojjat, hocayı suya attı. Daha sonra kaçtık. Benim cinayetle bir ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum."

        - "Öldüğünü polis merkezinde öğrendim"

        Diğer tutuklu sanık Hojjat S. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Geçen yıl haziran ayında Eskişehir'e geldiğini, kendisini polis ve aşçı olarak tanıtan Majid ile tanıştığını anlatan Hojjat S, şunları kaydetti:

        "Majid, beni Bekir Karasu ile tanıştırdı. Karasu, arabayla bizi aldı. Kızılinler mevkisine gittik. Ben bagajda para görmedim. Majid, yolun kenarında bir yerde arabayı durdurdu. Majid, bana 'Sen arabada otur, bizim konuşacaklarımız var.' dedi. Hoca ile Majid arabadan ayrıldılar. Ben arabada kaldım. 20 dakika sonra Majid yalnız geldi. Ben telefonumla uğraşıyordum. Ben ses de duymadım. 'Hoca nerede?' diye sordum. Hocaya uyku ilacı verdiğini söyledi. Arabayı temizledi. Cebinden bir de bıçak çıktı. Sap kısmının en ucundan tutup onu da suya attı. Bunları neden yaptığını sorduğumda, 'Sen karışma, bana soru sorma.' dedi. Terminale yakın bir yere taksiyle gittik. Sonra sanıklar G. ile H. geldi. Adana'ya gittik. Hocanın öldüğünü polis merkezinde öğrendim. Benim bir suçum yok."

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Majid S. ile Hojjat S'ye "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli yağma"dan 13'er yıl hapis cezası verdi.

        Tutuksuz sanıklar F.T, G.İ.E. ve H.Y'nin beraatine hükmedildi.

        - Olay

        Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran 2024'te aracıyla ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmış, 28 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Karasu'ya ait 26 AIT 169 plakalı aracın Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiğini belirleyen ekipler, arama çalışmalarını Kızılinler Mahallesi'nde yoğunlaştırmış, Karasu'ya ait ceset Porsuk Çayı ve çevresinde aramaların 4'üncü gününde suda bulunmuştu.

        Soruşturma kapsamında 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ile G.İ.E. tutuklanmış, diğer şüpheliler F.T. ile H.Y. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Tutuklu G.İ.E, ilk duruşma öncesi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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