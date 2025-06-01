Eskişehir Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ESTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Yaklaşık 2 bin 700 öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı. Daha sonra öğrenciler tarafından TEKNOFEST için tasarlanan araçların geçişi yapıldı.

Törende pilotaj bölümünden bir öğrenci tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve gönüllülerden oluşan "Bando Es-Es" grubu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni ve eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özcan, son sınıf öğrencilerini hayata uğurladıkları güzel ve anlamlı günü, aileleriyle paylaşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ailelerin, çocuklarının çok daha güzel ve refah bir dünyada yaşaması için yıllardır gayret gösterdiğini belirten Özcan, "Öğrencilerimizin bu önemli başarısındaki payınız ölçülemeyecek kadar büyük. Onlara verdiğiniz destek, gösterdiğiniz fedakarlık ve güven için sizlere minnettarız. Eskişehir Teknik Üniversitesinin tüm personeli olarak bizler bu fedakarlıklarınızın bize yüklediği sorumluluklarının farkındayız. Kendi çocuklarımız gibi görerek sizlerin emanetine sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.