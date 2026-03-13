Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de hobi bahçesinde gömülü halde bulunan Zehra Üzüm'ün cenazesi defnedildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde babasına ait hobi bahçesinde gömülü halde bulunan 8. sınıf öğrencisi Zehra Üzüm'ün (13) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir süre önce kayıp olarak aranan ve yürütülen çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Zehra için, Odunpazarı ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

        Çamlıca Mahallesi Adar Camisi'ndeki cenaze törenine, aile yakınları, Emine Cahide Karaali Ortaokulu öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve mahalle sakinleri katıldı.

        Ailenin, aile mezarlığında intihar eden babasının yanına defnedilmesini istemediği Zehra'nın cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Üzüm'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp raporlarının beklendiği öğrenildi.

        - Olay

        Zehra Üzüm, 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuştu.

        İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma yapmıştı.

        Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunulduktan iki gün sonra intihar ettiği öğrenilen babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

