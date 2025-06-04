Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Çevre Haftası mesajı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Çevre Haftası mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran tarihinin "Dünya Çevre Günü" olarak ilan edildiğini, 2022 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu tarihin içinde bulunduğu haftanın "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

        Yoğun tüketim ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Çelik, çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Çelik, Türkiye'nin çevre politikaları alanında son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında çevre mevzuatımız güncellenmiş, birçok yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız rehberliğinde, insan ve doğa dostu şehirler inşa ederken, diğer yandan da sürdürülebilir çevre politikaları ile çevreyi korumak ve vatandaşlarımıza yaşanabilir bir çevre sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Çevre sorunları, ekonomi, kalkınma, enerji ve birçok başka alanda önemli etkiler yaratmakta, bu nedenle çevre politikaları giderek daha fazla önem kazanmaktadır."

        Plastik atıkların karasal ve deniz ekosistemleri üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Çelik, plastik kirliliğinin yalnızca çevreyi değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığını da tehdit ettiğini ifade etti.

        Bu yıl "Çevrene İyi Bak" mottosu ve "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında her yaş grubuna hitap eden etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizen Çelik, çocuklara, gençlere ve vatandaşlara çevre bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Çinli firmanın ürettiği otomobil, Eskişehir'de montajlanıp eylülde banttan...
        Çinli firmanın ürettiği otomobil, Eskişehir'de montajlanıp eylülde banttan...
        Emekli olan okul müdürüne öğrencilerinden çiçekli, müzikli veda
        Emekli olan okul müdürüne öğrencilerinden çiçekli, müzikli veda
        Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonu...
        Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonu...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Halk Günü'nde vatandaşlarla bulu...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Halk Günü'nde vatandaşlarla bulu...
        Kötü kokular gelen evden 4 kamyonet çöp çıktı
        Kötü kokular gelen evden 4 kamyonet çöp çıktı