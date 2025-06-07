Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de depoda mahsur kalan 6 köpek kurtarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sahibi cezaevinde olduğu için bakıldıkları depoda mahsur kalan 6 köpek bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de depoda mahsur kalan 6 köpek kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sahibi cezaevinde olduğu için bakıldıkları depoda mahsur kalan 6 köpek bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sivrihisar-1 Caddesi'nde bir depodan köpek sesleri geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Depo kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Mahalle sakini Miralay Özcan, köpeklerin bulunduğu yerden çıkarılması için gönüllü oldu.

        İtfaiye aracının yangın merdivenine binen Özcan, deponun 2'nci katında bulunan ve camı olmayan pencereden içeri girdi.

        Depo kapısındaki kilidin kırılmasının ardından köpekler bulundukları yerden çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından 5'i yavru 6 köpeğe su verildi.

        Miralay Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deponun sahibi cezaevine girdiği için köpeklerin yaklaşık 15 gündür içeride olduğunu söyledi.

        Özcan, köpeklerin bu süreçte zor durumda kaldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!

        Benzer Haberler

        15 milyon TL değerindeki çiftliği ve evini TSKGV'ye bağışladı
        15 milyon TL değerindeki çiftliği ve evini TSKGV'ye bağışladı
        Belediye otobüsü tramvay durağına daldı; 2 yaralı
        Belediye otobüsü tramvay durağına daldı; 2 yaralı
        Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağı...
        Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağı...
        Eskişehir'de acemi kasaplar, hastanelik oldu
        Eskişehir'de acemi kasaplar, hastanelik oldu
        Eskişehir'de il protokolü bayramlaştı
        Eskişehir'de il protokolü bayramlaştı
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den Kurban Bayramı mesaj...
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den Kurban Bayramı mesaj...