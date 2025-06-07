Eskişehir'de depoda mahsur kalan 6 köpek kurtarıldı

Özcan, köpeklerin bu süreçte zor durumda kaldığını ifade etti.

Miralay Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deponun sahibi cezaevine girdiği için köpeklerin yaklaşık 15 gündür içeride olduğunu söyledi.

İtfaiye aracının yangın merdivenine binen Özcan, deponun 2'nci katında bulunan ve camı olmayan pencereden içeri girdi.

Mahalle sakini Miralay Özcan, köpeklerin bulunduğu yerden çıkarılması için gönüllü oldu.

Depo kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sahibi cezaevinde olduğu için bakıldıkları depoda mahsur kalan 6 köpek bulundukları yerden çıkarıldı.

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