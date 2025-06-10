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        Eskişehir'de bir otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir otomobilin kaldırımı aşıp, iş yerine çapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:15
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        Eskişehir'de bir otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir otomobilin kaldırımı aşıp, iş yerine çapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda, A.Z. idaresindeki 26 AKS 640 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvardaki kaldırımı aşarak, bir iş yerine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle korkuluklarla iş yerinin girişi zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce alkollü olduğu belirlenen ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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