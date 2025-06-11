Anadolu Üniversitesinden Eskişehir'e özgü 6 yeni kolonya

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eskişehir'in doğasına ve kültürel dokusuna özgü bitki aromalarıyla geliştirdiği kolonya serisine 6 yeni ürün ekledi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin daha önce ürettiği ve ilgi gören "Kampüs Ateşi", "Eskişehir Ayazı" ve "Japon Bahçesi" kolonyalarının ardından yeni seride "Mandalina", "Limon", "Portakal Çiçeği", "Hanımeli" ile "Eskişehir" ve "Lülelim" adını taşıyan 6 yeni koku yer aldı.

Eskişehir'in doğası ve kültürel dokusundan esinlenerek hazırlanan kolonyalar, Eczacılık Fakültesi'nin laboratuvarlarında üretildi. Ürünlerin güvenliği laboratuvar ortamında analiz edilirken, üretim sürecinde şehrin simgelerinden Kalabak suyu kullanıldı.

Doğal içerikleri ve antibakteriyel özellikleriyle günlük kullanıma uygun olan kolonyalar, Anadolu Store raflarında satışa sunuldu.

Kolonya serisinin Eskişehir'deki belirli satış noktalarında da tüketiciyle buluşturulması planlanıyor.