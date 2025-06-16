Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Altan Yurtseven'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak otopsi için hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki çocuk babası Altan Yurtseven'i evde hareketsiz halde buldu.

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