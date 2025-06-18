Eskişehir'de modern sulama yatırımlarına 3 milyon 917 bin lira hibe desteği

Eskişehir'de tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2025 yılı "Bireysel Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Programı" kapsamında 22 proje için 3 milyon 917 bin 494 lira hibe desteği sağlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenen projeler arasında Eskişehir'den 22 proje destek almaya hak kazandı.

Toplam yatırım tutarı 7 milyon 834 bin 929 lira olan projelerle, kent genelinde 1.837 dekar tarım arazisinin modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşacağı belirtildi. Hibe oranı yüzde 50 olarak uygulanırken, sistemlerin özellikle kuraklık ve su kıtlığına karşı etkin çözüm sunduğu, su kaynaklarının korunması ve verimli üretim açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.

Modern basınçlı sulama sistemlerinin, geleneksel yöntemlere göre suyu daha az tükettiği ve ürün kalitesini artırdığı kaydedilen açıklamada, çiftçilerin hem maliyetlerini düşürdüğü hem de doğal kaynakları daha bilinçli kullandığı ifade edildi.