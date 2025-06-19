Eskişehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden M.Ç.A. idaresindeki 26 AAN 518 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü M.Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.