Eskişehir'de "Yüksekte Çalışma Eğitimi" gerçekleştirildi

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceği de bildirildi.

Eğitimde, yüksekte çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, kişisel koruyucu donanımların ve yüksekte çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı ile kurtarma planlaması ve uygulamalarının ele alındı.

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