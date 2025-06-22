Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir teşkilatı, üye kayıt ve bilgilendirme stantları açtı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kentin 8 farklı noktasında üye kayıt ve bilgilendirme stantları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir teşkilatı, üye kayıt ve bilgilendirme stantları açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kentin 8 farklı noktasında üye kayıt ve bilgilendirme stantları açıldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "AK Parti Seninle Eskişehir" temalı üye çadırları, şehrin belirlenen noktalarına konumlandırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, üye çadırlarına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

        Teşkilat mensuplarıyla birlikte Eskişehir için aşkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

        "Üye çadırlarımızda hem hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, Eskişehir için hayallerimizi anlatıyoruz. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Eskişehir'imize kazandırılan 367,1 milyar lira yatırımı ve projeleri dile getiriyoruz. Üye kayıt çalışmalarımız kapsamında AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Sağ olsunlar, vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Teşkilatımızla birlikte sahadayız. Hemşehrilerimizle bir aradayız. Üye çadırlarımızda emek gösteren her bir teşkilat mensubumuza gayretleri için teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Destici: Mazlumlar, büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır
        Destici: Mazlumlar, büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır
        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu:
        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Bağımlılıkla mücadelede müziğin iyileştirici gücünden destek alıyorlar
        Bağımlılıkla mücadelede müziğin iyileştirici gücünden destek alıyorlar
        Eskişehir Valisi Aksoy, hastanede tedavi gören öğrencilere karnelerini verd...
        Eskişehir Valisi Aksoy, hastanede tedavi gören öğrencilere karnelerini verd...
        Hastane yatağında karne sevinci
        Hastane yatağında karne sevinci