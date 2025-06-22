Eskişehir'de AK Parti'nin standına zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

AK Parti Eskişehir teşkilatı tarafından Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi önüne kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standına bir kişi tarafından zarar verildi.

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