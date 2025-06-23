AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, kentteki stadyumun ismine ilişkin eleştirilere yanıt verdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper'in adının verilmesine yönelik eleştirileri yanıtladı.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin özellikle Eskişehir'deki Atatürk istismarının katlanılacak noktayı çoktan aştığı belirtti.

Hatipoğlu, Atatürk'ün ismini silmeye çalıştıklarına yönelik söylemlere ilişkin, "Kıymetli hemşehrilerim, stadyum dediğiniz yer bir futbol oyunu arenasıdır. Bu tip bir yapıya da bulunduğu şehrin sporla özdeşleşmiş, spor kültürüne katkı vermiş bir ismi koymak kadar doğal ne vardır Allah aşkına? Rahmetli Fethi Heper kadar Eskişehir'in spor kültürüne katkı vermiş bir isim daha var mıdır? Bir stadyuma bir spor adamının ismini vermek, aynı zamanda hemşehrimiz, bunun neresi Atatürk düşmanlığıdır? Üç tane oyu konsolide edeceğim diye cumhuriyetimizin kurucusu, aziz milletimizin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tartışma konusu edilir mi?" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda CHP'li yerel yönetimin kentteki Hasan Polatkan Bulvarı'nın adını değiştirerek Atatürk Bulvarı yaptığına değinen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Peki, Hasan Polatkan kim? Eskişehir'in yetiştirdiği en kıymetli devlet adamıdır. Maliye Bakanlığı görevini yürütürken 27 Mayıs darbesinde rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes ile birlikte idam edilen, şehit edilen bir hemşehrimiz. Şimdi ben çıkıp CHP'li yerel yöneticileri bu isim değişikliği üzerinden darbecilikle, demokrasi düşmanlığıyla, hatta katillikle mi suçlayayım? Sonuçta onların mantığına göre 'önceki isme bakılır, yerine gelenin kim olduğuna değil.' Böyle bir yaklaşım ne kadar akıl dışı, ne kadar sorumsuzca ve saygısızca olur değil mi?"

"Geçmiş dönem Belediye Başkanı tarafından vizyon projesi olarak lanse edilen Kentpark, Sazova Parkı gibi büyük projelere Atatürk ismini vermek neden aklınıza gelmedi?" sorusunu yönelten Hatipoğlu, "Bu alanlara neden layık görmediniz? Odunpazarı'nda büyük bütçelerle yapılan kültür merkezine Atatürk ismini vermek yerine farklı tercihlere yöneldiniz. Neden? En son mevcut Belediye Başkanı tarafından açılan 'Aktif Yaşam Parkı' bile Atatürk ismini taşıyamadı. Madem bu kadar hassastınız, oraya neden vermediniz? Atatürk'ün adını siyasi türbülansa girdiğinizde ve yalnızca işinize geldiğinde gündeme getiren bir zihniyetin samimiyetini sorgulamak, benim de halkımızın da en doğal hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.