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        Mihalgazi Belediyesinden tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerine hibe desteği

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kırsal 5 mahalledeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik ücretlerine yüzde 50'ye varan hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:20
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        Mihalgazi Belediyesinden tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerine hibe desteği
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        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kırsal 5 mahalledeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik ücretlerine yüzde 50'ye varan hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

        Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin, tarımsal üretimin ve verimin sürdürülebilirliği için üreticilerin yanında olması gerektiğini belirtti.

        İlçelerindeki 5 kırsal mahallede tarıma destek için tarımsal sulamadaki elektrik ücretlerinde yüzde 50'ye varan destek verdiklerini kaydeden Güneş, "Ayrıca kırsal mahallelerimizdeki tarımsal sulamada kullanılan dinamoların bakımı belediyemiz tarafından yaptırılmaktadır. Çiftçilerimiz bizim baş tacımızdır. Onların emeğiyle sofralarımız bereketleniyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşılık tarımsal sulama suyu elektriği konusunda destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Belediye olarak desteklerinin üretimin devamlılığı açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Güneş, "Mihalgazi'mizin verimli topraklarını ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Tarımsal sulamaya destek vererek bölgede tarımsal üretim yapan halkın ürün çeşitliliğini artırmasına ve ekonomik kazanç sağlamasına imkan tanıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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