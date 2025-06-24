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        Eskişehir'de kalp ritim bozukluğu olan hasta elektriksel ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu

        Eskişehir'de nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri bulunan hastanın kalbindeki ritim bozukluğu, yeni yöntem olarak öne çıkan elektriksel ablasyon (Pulsed Field) tedavisiyle normale döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:47
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        Eskişehir'de kalp ritim bozukluğu olan hasta elektriksel ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu
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        Eskişehir'de nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri bulunan hastanın kalbindeki ritim bozukluğu, yeni yöntem olarak öne çıkan elektriksel ablasyon (Pulsed Field) tedavisiyle normale döndürüldü.

        Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan 69 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Çiçek, Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu.

        Çiçek'e burada yapılan tetkikler sonucunda kalbin küçük odacıklarının ritminin tamamen bozulması sonucu kalp atımlarında hızlanma ile düzensizlik olarak kendini gösteren kalp ritim bozukluğu (Atriyal Fibrilasyon) tanısı kondu.

        Tanıya uygun tedavi yöntemlerine rağmen şikayetleri sona ermeyen Çiçek'e, ritim bozukluğunu tetikleyen odakların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir yöntem olan elektriksel ablasyon uygulanmasına karar verildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Özgeyik ve ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren operasyonda, hastaya kalpte ritim bozukluğu oluşturan dokuya yüksek frekanslı ve kısa süreli yüksek enerji uygulamaları olan elektriksel ablasyon uygulandı.

        Isı ya da soğuk enerji kullanan klasik ablasyon yöntemlerinden farklı olarak uygulanan bu işlemle Çiçek'in kalp ritmi normale döndü.

        Operasyonun ardından şikayetleri sona eren ve iyileşmeye başlayan Çiçek'in kısa sürede taburcu edilmesi planlanıyor.

        - "Dünyada uygulanıyor fakat hastanemizde ilk kez uygulandı"

        Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, gazetecilere, hastanın tedavisinde kullandıkları yöntemin dünyada gelişmiş ülkelerde 4-5 yıldır kullanıldığını, Türkiye'de ise yeni uygulanmaya başladığını söyledi.

        Hastalarda ablasyon işlemlerinde yakma veya dondurma işlemlerinin uygulandığını anlatan Özgeyik, "Elektriksel ablasyon işlemi, üçüncü yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada uygulanıyor fakat hastanemizde ilk kez uygulandı. Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde, Türkiye'de ilk uygulanan merkez olduk." diye konuştu.

        Özgeyik, bu yöntemde klinik tecrübenin artmasıyla işlem süresinin kısalacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yarım saat içinde çok etkili bir yöntemle hastalarımıza bu işlemi uygulamış olacağız. Bir gün sonra problem olmazsa hastalarımızı taburcu edebiliyoruz. Bu işlemi ilk kez uyguladığımız ve etkilerini görmek istediğimiz için hastamızı merkezimizde 2-3 gün tutmak istedik. İşlem sırasında zaten hastamızın kalp ritmi normale döndü. Bu bizim en çok sevdiğimiz durumdur. Ablasyon işlemi sırasında ritmin normale dönmesi bizim için başarı endikasyonlarının en başında gelmektedir. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisi de bize şikayetlerinin azaldığını belirtiyor."

        Hasta Zeynep Çiçek ise kalbinde çarpıntı şikayetinin fazla olduğunu dile getirerek, "Bir yakınımın tavsiyesi sayesinde doktorumuz Mehmet Özgeyik'e geldim. Operasyon sonrası eski halime göre çok daha iyiyim. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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