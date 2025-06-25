Anadolu Üniversitesinde lisans programlarının mezuniyet törenleri başladı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversitenin lisans programlarının mezuniyet törenlerinden ilkinde, edebiyat ve turizm fakültelerinin öğrencileri, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki spor salonunda düzenlenen programda bir araya geldi.

Tören, öğretim üyeleriyle öğrencilerin salona girişiyle başladı. Aileler, mezun olan yakınlarını ilgiyle takip etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler adına fakülte birincileri konuşma yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada, hayatlarında önemli bir dönüm noktasında öğrencilerin heyecanlarını paylaşmak için bir arada olduklarını söyledi.

Mezuniyet töreninde bilgiye adanmış yılların, umutların ve hayallerin somutlaştığı bir günü birlikte yaşadıklarını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Edebiyat Fakültesi mezunlarımız insanı, toplumu, dili anlama çabasının, bilimsel bir derinlikle buluştuğu, düşünsel üretimin merkezinde yer alan bir alandan mezun oldular. Kültür, tarih ve eleştirel düşüncenin hakimiyetinde yaşadığınız topluma herkesten farklı bakabilecek bir eğitimle donanmış olarak mezun oluyorsunuz ancak hiçbir zaman bu ülkenin bu toprakların ve güzel ülkemiz Türkiye'nin, geçmişini unutmadan geleceğine en büyük katkıyı sağlamak üzere çalışacağınızdan eminim. Turizm Fakültesi öğrencilerimiz ve mezunlarımız; sadece bir meslek dalı değil turizm. Aynı zamanda kültürel etkileşimin, sürdürülebilir kalkınmanın, uluslararası temsilin ön saflarında görev üstleneceksiniz. Misafirperverliği, mesleki donanımla buluşturacaksınız. Ülkemizi bütün dünyadan temsil eden birer elçi olacaksınız."