Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de milimetrik boyuttaki tümörleri net şekilde gösteren cihaz törenle hizmete alındı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de milimetrik boyuttaki tümörleri net şekilde gösteren cihaz törenle hizmete alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

        Hastanenin Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda düzenlenen açılışta konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, cihazla hastanelerinde sağlık hizmetinde birçok kolaylığın hayata geçeceğini söyledi.

        Cihazın hayırlı olmasını dileyen Çarman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        - Milimetrik boyuttaki tümörler artık net şekilde görülecek

        Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Ak Sivrikoz da son sistem cihazı hastanelerine kazandırmalarının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Cihazın son teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Sivrikoz, şu bilgileri paylaştı:

        "Ülkemizde mevcut durumda hem özel hem de kamu hastaneleri içinde ilk ve tek alınan cihaz durumunda. Oldukça gelişmiş bir teknoloji. Çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliğine sahip. Bu dijital teknolojiyle donanmış cihazla milimetrik boyuttaki lezyonları ya da tümörleri net şekilde görmek mümkün. Daha önceki PET/BT cihazında görülemeyen birçok hastalığı ve lezyonu bu cihazla görebiliyoruz. Bölgemiz, hastanemiz ve çevre illerdeki hastalarımız için tanıda, tedavide ve tahkimde katkı sağlayacak gelişmiş cihazı bulundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Gürsoy ise emeği geçenlere bölüm ve hastalar adına teşekkür etti.

        Törende konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

        "Biograph Vision 450 PET/BT" cihazı, 3,2 milimetre kristal boyutu ve tamamen dijital dedektör mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve hızlı tarama süresiyle dikkati çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler

        Benzer Haberler

        Beylikova'da "Gençlik Yaz Kulübü" kayıtları sürüyor
        Beylikova'da "Gençlik Yaz Kulübü" kayıtları sürüyor
        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Sivrihisar ilçesinde ziyaretlerde b...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Sivrihisar ilçesinde ziyaretlerde b...
        Kendilerini bankacı olarak tanıtıp, 144 bin lira dolandırdılar; 4 tutuklama
        Kendilerini bankacı olarak tanıtıp, 144 bin lira dolandırdılar; 4 tutuklama
        Eskişehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Eskişehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı