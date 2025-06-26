Eskişehir'de milimetrik boyuttaki tümörleri net şekilde gösteren cihaz törenle hizmete alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

Hastanenin Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda düzenlenen açılışta konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, cihazla hastanelerinde sağlık hizmetinde birçok kolaylığın hayata geçeceğini söyledi.

Cihazın hayırlı olmasını dileyen Çarman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Milimetrik boyuttaki tümörler artık net şekilde görülecek

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Ak Sivrikoz da son sistem cihazı hastanelerine kazandırmalarının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cihazın son teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Sivrikoz, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde mevcut durumda hem özel hem de kamu hastaneleri içinde ilk ve tek alınan cihaz durumunda. Oldukça gelişmiş bir teknoloji. Çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliğine sahip. Bu dijital teknolojiyle donanmış cihazla milimetrik boyuttaki lezyonları ya da tümörleri net şekilde görmek mümkün. Daha önceki PET/BT cihazında görülemeyen birçok hastalığı ve lezyonu bu cihazla görebiliyoruz. Bölgemiz, hastanemiz ve çevre illerdeki hastalarımız için tanıda, tedavide ve tahkimde katkı sağlayacak gelişmiş cihazı bulundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz."