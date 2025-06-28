Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce bir adreste düzenlenen operasyonda, 4 bin 966 gümrük kaçağı eşya ile 1205 gümrük kaçağı bitkisel ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.