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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:01
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce bir adreste düzenlenen operasyonda, 4 bin 966 gümrük kaçağı eşya ile 1205 gümrük kaçağı bitkisel ürün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        2 şüpheliye ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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