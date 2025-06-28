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        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:21
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        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

        Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.

        Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

        Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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