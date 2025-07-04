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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:23
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında "fuhşa teşvik", "aracılık", "zorlama" ve "yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce sürdürülen 6 aylık titiz çalışma sonucunda belirlenen 7 masaj salonu ve 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        21 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Çorum'da 1, Eskişehir'de 13 olmak üzere adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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