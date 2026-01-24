Habertürk
        Eskişehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 00:56
        Eskişehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


        Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

