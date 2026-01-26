Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri ramazan ayı öncesi fiyat ve etiket denetimi yaptı

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri ramazan ayı öncesi fiyat ve etiket denetimi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardan rastgele seçtikleri ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını karşılaştırdı.

        Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.

        Ekipler ayrıca, kafe ve restoranlarda menülerdeki fiyatların görünür olup olmadığını kontrol etti.

        Ürünlerin menü fiyatı ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ekiplerce incelendi.

        Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatlarıyla il müdürlüğü personeli tarafından ulusal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fahiş fiyat kontrollerinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

        Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde denetimlerin artırılarak devam ettiğini vurgulayan Kürkçü, "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, birim fiyatı ve kasa fiyatı ile etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır." diye konuştu.

        Yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı olduğu zaman geriye dönük 3 aylık alış ve satış faturalarının bakanlığa gönderildiğini kaydeden Kürkçü, "Bunlar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'nda değerlendirilerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Değerli tüketicilerin fiyatlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 Tüketici Hattı'ndan, Ticaret İl Müdürlüklerinden ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden başvurmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim...
        Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim...
        Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde atık şişeler gül oldu
        Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde atık şişeler gül oldu
        Milletvekili Hatipoğlu'dan Vali Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti AK Parti Es...
        Milletvekili Hatipoğlu'dan Vali Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti AK Parti Es...
        Eskişehirspor Teknik Direktörü Şapçı: "Farklı bir galibiyet elde ettik"
        Eskişehirspor Teknik Direktörü Şapçı: "Farklı bir galibiyet elde ettik"
        Son yıllarda popülerleşen ketojenik diyetle ilgili bilinmesi gerekenler
        Son yıllarda popülerleşen ketojenik diyetle ilgili bilinmesi gerekenler
        Son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlendi Trafik denetimle...
        Son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlendi Trafik denetimle...