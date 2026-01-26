Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri ramazan ayı öncesi fiyat ve etiket denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.



İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardan rastgele seçtikleri ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını karşılaştırdı.



Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.



Ekipler ayrıca, kafe ve restoranlarda menülerdeki fiyatların görünür olup olmadığını kontrol etti.



Ürünlerin menü fiyatı ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ekiplerce incelendi.



Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatlarıyla il müdürlüğü personeli tarafından ulusal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fahiş fiyat kontrollerinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.



Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde denetimlerin artırılarak devam ettiğini vurgulayan Kürkçü, "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, birim fiyatı ve kasa fiyatı ile etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır." diye konuştu.



Yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı olduğu zaman geriye dönük 3 aylık alış ve satış faturalarının bakanlığa gönderildiğini kaydeden Kürkçü, "Bunlar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'nda değerlendirilerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Değerli tüketicilerin fiyatlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 Tüketici Hattı'ndan, Ticaret İl Müdürlüklerinden ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden başvurmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

