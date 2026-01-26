Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda bulunan ve içinde 237 gram altın olan el çantası sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda bulunan ve içinde 237 gram altın olan el çantası sahibine ulaştırıldı.

        Çamlıca Mahallesi'nde bulunan çanta, polis merkezine teslim edildi. Polis ekipleri, el çantasının içindeki toplam 237 gram altının sahibine ulaşmak için çalışma yürüttü.

        Ekiplerin çalışması sonucu çantanın E.Ü'ye ait olduğu belirlendi.

        E.Ü'ye ulaşan polis, çantayı sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde atık şişeler gül oldu
        Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde atık şişeler gül oldu
        Milletvekili Hatipoğlu'dan Vali Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti AK Parti Es...
        Milletvekili Hatipoğlu'dan Vali Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti AK Parti Es...
        Eskişehirspor Teknik Direktörü Şapçı: "Farklı bir galibiyet elde ettik"
        Eskişehirspor Teknik Direktörü Şapçı: "Farklı bir galibiyet elde ettik"
        Son yıllarda popülerleşen ketojenik diyetle ilgili bilinmesi gerekenler
        Son yıllarda popülerleşen ketojenik diyetle ilgili bilinmesi gerekenler
        Son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlendi Trafik denetimle...
        Son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlendi Trafik denetimle...
        Uyuşturucu operasyonlarında 77 şüpheliye işlem yapıldı
        Uyuşturucu operasyonlarında 77 şüpheliye işlem yapıldı