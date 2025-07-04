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        Eskişehir'de motosiklet kazalarına karşı farkındalık buluşması düzenlendi

        Eskişehir'de motosiklet kazalarında farkındalığın artırılması amacıyla "bir kural, bir ömür" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:17 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:23
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        Eskişehir'de motosiklet kazalarına karşı farkındalık buluşması düzenlendi
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        Eskişehir'de motosiklet kazalarında farkındalığın artırılması amacıyla "bir kural, bir ömür" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Valilik Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik kazalarının Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyledi.

        Trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumla işbirliği içerisinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının toplam kaza oranı içerisinde büyük bir payı var. Eskişehir geneline baktığımızda, özellikle 2024 yılında ilimizdeki trafik kazalarının yüzde 53,70'i motosikletlerin karıştığı kazalardan oluşmaktadır. 2025 yılında ise bu 56,60'a çıkmıştır."

        Aksoy, il genelinde 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde emniyet ve jandarma bölgesinde 461 motosiklet kazası olduğunu anımsatarak, "163 motorlu bisiklet, 22 elektrikli scooter ve 54 bisiklet kazası meydana gelmiştir. Toplamda motosiklet kazalarında 529, motorlu bisiklette 191, elektrikli scooter da 23 ve bisiklette 63 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

        Kazaların azaltılmasının ve mümkünse hiç yaşanmamasının en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Aksoy, kurallara uyulduğunda kazaların, yaralanmaların ve can kayıplarının önlenebileceğini aktardı.

        İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da motosikletin bazıları için bir tutku, bazıları içinse geçim kaynağı olduğunu kaydetti.

        Son 5 yılda motosiklet sayılarının yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, "2024 yılında motosikletli trafik kazalarında 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Değil 1584, bir cana bile tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Müdürü Erkin Karadayı tarafından sunum gerçekleştirilen etkinliğe, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü ile diğer protokol üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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