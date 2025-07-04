Eskişehir'de motosiklet kazalarına karşı farkındalık buluşması düzenlendi

Eskişehir'de motosiklet kazalarında farkındalığın artırılması amacıyla "bir kural, bir ömür" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Valilik Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik kazalarının Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyledi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumla işbirliği içerisinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının toplam kaza oranı içerisinde büyük bir payı var. Eskişehir geneline baktığımızda, özellikle 2024 yılında ilimizdeki trafik kazalarının yüzde 53,70'i motosikletlerin karıştığı kazalardan oluşmaktadır. 2025 yılında ise bu 56,60'a çıkmıştır."