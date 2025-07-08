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        AK Parti Milletvekili Dönmez'den Seyitgazi ilçesine ziyaret

        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve TBMM Türkiye-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Seyitgazi ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:22
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        AK Parti Milletvekili Dönmez'den Seyitgazi ilçesine ziyaret
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve TBMM Türkiye-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Seyitgazi ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Seyitgazi ilçe merkezinde esnaf ve pazar yeri ziyaretleri gerçekleştiren Dönmez, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

        İlçede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Dönmez, muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen aşure programında alanda toplanan vatandaşlara aşure ikram etti.

        Pazar yerinde çocuklarla da bir araya gelen Dönmez, onlara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaret kapsamında Bardakçı Mahallesi'ne de geçen Dönmez, kısa süre önce orman yangını yaşanan bölgede incelemede bulundu.

        Partisinin ilçe teşkilat binasında AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Dönmez, parti çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyareti sırasında Eti Maden İşletmeleri bünyesinde yapılacak işçi alımları hakkında da bilgi veren Dönmez, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 214 kişi olmak üzere toplamda 469 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Dönmez, başvuruların 7 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacağını hatırlattı.

        Açıklamada ziyaretiyle ilgili görüşlerine yer verilen Dönmez, "Seyitgazi'de hemşehrilerimizle bir araya gelmek, aşuremizi paylaşmak, çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Eskişehir'imizin her köşesinde birlik ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        "AK Parti Seninle Eskişehir" programları kapsamında Dönmez'e teşekkür eden İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile birlikte Seyitgazi ilçemizde programlarımız doludizgin geçti. Hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, önerilerini bizzat not ettik. Misafirperverlikleri için İlçe Başkanımız Özcan Yıldız ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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