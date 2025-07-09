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        Eskişehir'de parkta çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:54
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        Eskişehir'de parkta çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı.

        Vadişehir Mahallesi'ndeki Mithat Körler Parkı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında S.T. (14) isimli çocuk, karın bölgesinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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