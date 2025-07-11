Sivrihisar'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başladı

Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali törenle başladı.

Festivalin açılışında Gaziantep Gazi Halk Dansları, Ankara Tuana Halk Dansları Topluluğu ile Kosta Rika ve Mısır'dan gelen ekipler, dans gösterileri sundu.

Balıkesir MOD 10 Gençlik Korosu'nun da gösteri sunduğu etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ile diğer ilgililer katıldı.