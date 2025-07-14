Eskişehir Valisi Aksoy, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, FETÖ'nün hain darbe girişiminde gazi olan Özcan Çetinkaya ile polis memuru Burak Güzel'e ziyarette bulundu.

Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Aksoy, kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da gazi olan Çetinkaya ile aynı gün Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumakla görevliyken gazilik onuruna erişen polis memuru Güzel'i evlerinde ziyaret etti.

Vali Aksoy, günün anısına Çetinkaya ile Güzel'e Türk bayrağı ve plaket verdi.

Ziyaretlerinde Aksoy'a, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak eşlik etti.